TBMM başkanı Numan Kurtulmuş Malatya'da başkan Er'i ziyaret etti

Ziyaretin kapsamı:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli program ve açılışlara katılmak üzere geldiği Malatya ziyaretinde, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Görüşme sırasında belediyenin yürüttüğü hizmet ve projeler ele alındı.

Kütüphane ve kültür yatırımları:

Başkan Kurtulmuş, Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlik, spor ve kültür yatırımları kapsamında hayata geçirilen ve bölgenin en kapsamlısı olarak tanımlanan Şehir Kütüphanesinde incelemelerde bulundu. Kütüphanenin yerinde görülmesi, projelerin işlevselliği ve gençlere sağladığı katkılar hakkında bilgi alınmasını sağladı.

Belediye sunumu ve hediyeleşme:

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kurtulmuş'a belediyenin hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görüşme sonunda başkan Er, Kurtulmuş'a belediye tarafından hazırlanan hediyeler ile yöreye özgü kayısı takdim etti.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ’TAN BAŞKAN ER’E ZİYARET