Muratpaşa'da COP TOWN söyleşileri kentin iklim gündemini merkeze taşıdı

Muratpaşa Belediyesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 sürecinde Kaleiçi'ndeki tarihî Üç Kapılar'da düzenlediği COP TOWN etkinlikleriyle Antalya'nın iklim politikalarını yerelde tartışmaya açtı. 11-20 Kasım tarihleri arasında "Akdeniz Değişirse, İnsan Değişir" temasıyla yürütülen program, bilim insanları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve kent temsilcilerini bir araya getirdi.

oturumlar: ormanlardan denize, sudan gıdaya

15 Kasım'da düzenlenen "Ormanlar ve Biyoçeşitlilik" oturumunda Akdeniz'de artan sıcaklık ve kuraklığın orman yangınlarına etkileri, doğal yaşam alanlarının korunması ve afetlere karşı önleyici politikalar ele alındı. 16 Kasım'daki "Gıda ve Tarım" oturumunda ise iklim değişikliğinin tarımsal üretime, gıda fiyatlarına ve güvenli gıdaya erişime etkileri tartışıldı; su kaynaklarının verimli kullanılması, tarım arazilerinin ve sağlıklı toprağın korunması ile üreticinin desteklenmesi öne çıkan konular oldu. Bu oturumda ayrıca Muratpaşa Belediyesi öncülüğünde yürütülen GOLD TOWN Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programı da değerlendirildi.

17 Kasım'daki "Deniz" oturumunda Akdeniz ekosistemini tehdit eden unsurlar, deniz kirliliği ve korunma çalışmaları gündeme gelirken; 19 Kasım'da ele alınan "Su" oturumunda Antalya'nın su potansiyeli, içme suyu şebekelerindeki kayıplar ve taşkın risklerine karşı alınabilecek önlemler tartışıldı. Oturumlarda su yönetiminin yalnızca altyapı yatırımlarıyla sınırlı olmadığı, ileri dönüşüm, çevre eğitimi ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının da su politikalarıyla ilişkili olduğu vurgulandı.

antalya su manifestosu ve 6T yaklaşımı:

Söyleşilerin 20 Kasım'daki "Kent ve Yaşam" oturumunda, iklim değişikliğinin kentleşme politikalarına etkileri, sıcak hava dalgaları, taşkın riskleri, iklim adaleti ve yerel demokrasi masaya yatırıldı. Oturumda ayrıca Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Aksu ve Döşemealtı'dan katılan 50 yurttaşın bir ay süren müzakereleri sonucunda hazırladığı Antalya Su Manifestosu ilan edildi.

Etkinlik boyunca ön plana çıkan 6T yaklaşımı; tabiat, tarım, ticaret, turizm, tarih ve toplum başlıklarıyla Antalya'nın hem doğal hem toplumsal değerlerini korumaya yönelik bir çerçeve sundu. Söyleşilerden çıkan altı temel sonuç arasında su kaynaklarının korunması ve şebeke kayıplarının azaltılması, orman yangınları, kuraklık ve taşkınlara karşı önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi yer aldı.

Katılımcılar ayrıca plastik kirliliği ve gıda israfıyla mücadelede atığın kaynağında önlenmesi, tüketimin azaltılması ve yeniden kullanımın yaygınlaştırılmasının önemini vurguladı. Tarım alanlarının, sağlıklı toprağın ve üreticinin korunmasının gıda güvencesinin temel unsurları olduğu; iklim politikalarının çocuklar, yaşlılar, dar gelirliler ve açık alanda çalışanlar gibi kırılgan grupları gözeten bir anlayışla yürütülmesi gerektiği belirtildi. Kentlilerin karar alma süreçlerine katılımının artırılması, yurttaş meclislerinden çıkan önerilerin uygulamaya geçirilmesi ve sonuçların takip edilmesi de toplantıların öne çıkan tavsiyeleri arasında yer aldı.

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NİN COP31 KAPSAMINDA TARİHÎ ÜÇ KAPILAR'DA DÜZENLEDİĞİ İKLİM SÖYLEŞİLERİ'NDE ANTALYA'NIN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI ATMASI GEREKEN ADIMLAR ELE ALINDI.