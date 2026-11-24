Doski Vadisi sonbaharın son demlerinde

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yer alan, yerel halk tarafından "saklı cennet" olarak tanımlanan Doski Vadisi, sonbaharın son günlerinde renk cümbüşüyle dikkat çekiyor. İlçe merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafedeki vadi, asırlık ceviz ve meyve ağaçları ile zengin bitki örtüsünün oluşturduğu kompozisyonla fotoğraf tutkunları ve doğa severler için cazibe merkezi haline geldi.

doğanın renk paleti

Vadide sarı, turuncu ve kızılın çeşitli tonları ağaç yapraklarında baskın. Bölgeyi saran köylerin etrafındaki ağaçlardan dökülen yapraklar ve vadi boyunca süzülen dere, panoramik görüntüler oluşturuyor. Güneşli sonbahar günleri, ağaçların arasından süzülen ışıkla birleşince sakin bir atmosfer ortaya çıkıyor; bu görüntüler hem dinlendirici hem de görsel olarak etkileyici.

ziyaretçi gözlemleri

Hafta sonunu değerlendirmek için bölgeye gelenlerin sayısı artıyor. Ziyaretçiler, kış gelmeden önce doğanın sunduğu bu son güzellikleri fotoğraflamak ve doğayla baş başa zaman geçirmek istediklerini belirtiyor. Vatandaşlardan Serhat Yüksek vadinin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü vurgulayarak, "Doski Vadisi adeta saklı bir cennet. Kış kapıya dayanmışken burada hala sonbaharın en güzel tonlarını görebiliyoruz. Asırlık ağaçların arasından süzülen güneş ışığı, dere sesi ve dökülen yaprakların oluşturduğu atmosfer insanı dinlendiriyor. Doğa ve fotoğraf tutkunlarının kış gelmeden mutlaka burayı görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Kışın yaklaşmasıyla birlikte bölge, sonbahardan kalan güneşli günleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sakin atmosferi ve doğal dokusuyla Doski Vadisi, bölgenin doğa turizmine katkı sağlayan önemli bir nokta olarak öne çıkıyor.

YÜKSEKOVA İLÇESİNDE "SAKLI CENNET" OLARAK NİTELENDİRİLEN DOSKİ VADİSİ, BÜRÜNDÜĞÜ SONBAHAR RENKLERİYLE ADETA GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR