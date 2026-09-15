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Atakum'un gelecek ajandası ortak akılla şekillenecek

Atakum Belediyesi ve OMÜ iş birliğiyle 28 Eylül'de yapılacak çalıştayda ulaşım, iklim değişikliği, kentsel dönüşüm ve akıllı kent gündeme gelecek.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Emre Koç

Atakum'un gelecek ajandası ortak akılla şekillenecek

çalıştay detayları:

Atakum Belediyesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Atakum’un Dünü Bugünü Yarını başlıklı çalıştay, 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 09.00'da Ata Sahne Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik akademisyenler, uzmanlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımına açık olacak.

gündem başlıkları:

Programda ulaşım, iklim değişikliği, kentsel dönüşüm, sürdürülebilirlik ve teknoloji entegrasyonu gibi ana başlıkların yanı sıra Atakum’un kentsel tarihi, kıyı kültürü ve kamusal yaşamı gibi yerel dinamikler de ele alınacak. Çalıştay, iklim değişikliğine uyum ve akıllı kent vizyonunun yerel boyutları üzerinde değerlendirmeler yapmayı hedefliyor.

format ve katılım:

Etkinlik iki oturum ve yedi masa düzeninde yürütülecek; alanında uzman akademisyenler sunumlar yapacak ve katılımcıların görüşleri masalarda tartışılacak. Çalıştaya başvurular Atakum Belediyesi'nin etkinlik sayfası üzerinden gerçekleştirilebilecek ve tüm vatandaşların katkısına açık olduğu vurgulanıyor.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, ortak akıl anlayışıyla kentin gelecek vizyonunu belirlemek istediklerini belirtti. Türkel, akademisyenler, uzmanlar, kamu ve sivil toplum temsilcileri ile vatandaşların katkısıyla Atakum’un geleceğinin birlikte şekillendirileceğini söyleyerek, tüm vatandaşları çalıştaya davet etti.

ATAKUM BELEDİYESİ VE ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(OMÜ) İŞ BİRLİĞİYLE “ATAKUM’UN DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI”...

ATAKUM BELEDİYESİ VE ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(OMÜ) İŞ BİRLİĞİYLE “ATAKUM’UN DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI” BAŞLIKLI ÇALIŞTAY, 28 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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