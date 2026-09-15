Bölgede anestezi gündemi Niğde’de masaya yatırıldı

Toplantı ve katılım:

Niğde Anestezi Buluşması, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 9. Bölgesi tarafından düzenlendi ve Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programa 6 ilden yaklaşık 100 hekim katıldı.

Gündem ve uygulamalar:

Etkinlikte anesteziyoloji alanındaki son gelişmeler, güncel tedavi yaklaşımları ve yeni uygulamalar detaylı biçimde ele alındı. Oturumlarda klinik uygulamalar ve hasta güvenliğini artırmaya yönelik yaklaşımlar üzerinde duruldu.

Açılış ve katılımcı mesajları:

Program, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz’ın açılış konuşmasıyla başladı. Etkinliğe Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hanifi Körkoca ile Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız da katıldı.

Konuşmalarda bilimsel toplantıların sağlık alanındaki güncel gelişmelerin yakından takip edilmesine ve hekimler arasındaki bilgi ile deneyim paylaşımına katkı sunduğu vurgulandı. Niğde Anestezi Buluşması, farklı illerden gelen hekimlerin mesleki deneyimlerini paylaşması ve yeni uygulamaların değerlendirilmesiyle devam etti.

ANESTEZİ UZMANLARI NİĞDE’DE BİR ARAYA GELDİ