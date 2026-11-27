Batum'da yaşananlar:

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşma öncesinde, Bingöl'den giden Çarşı Bingöl taraftarları sadece maçı izlemeye değil, Filistin'e destek mesajı vermeye gittiklerini belirtti. Kafile, stadyuma pankart açma girişiminde bulunurken yoğun güvenlik müdahalesi ve ırkçı tepkilerle karşılaştıklarını aktardı.

pankart açma girişimi ve müdahaleler:

Çarşı Bingöl yöneticilerinden Abdülmuttalip Kalkan, ekip olarak Bingöl'den kalkıp Batum'a gittiklerini, amaçlarının spordan öte bir farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Kalkan, stada ve şehirde dolaşırken çok sayıda polis müdahalesi ve ırkçı davranışa maruz kaldıklarını ifade etti ve "biz Gürcistan'da değil de İsrail'de olduğumuzu düşündük" dedi.

Kalkan, kortej halinde stada ulaşmadan önce birkaç arkadaşlarının ağır darbeler aldığını, bir kişinin bilincini kaybettiğini ve hastaneye kaldırıldığını anlattı. Stada girerken Türk bayrağı ve Beşiktaş armalarının bulunduğu atkıların içeri alınmadığını, Filistin'e destek içeren pankartlara karşı sert tepki olduğunu belirtti.

tepki, sonuç ve değerlendirme:

Kalkan, pankartı maç başlamadan önce açtıklarını ancak hemen kapatıldığını, bazı arkadaşların ters kelepçe ile stattan çıkarıldığını aktardı. Tekrar denemelerine rağmen polis ve güvenlik güçlerinin müdahalesinin sürdüğünü söyledi. Olayların farkındalık açısından beklenenden daha büyük etki yarattığını, maruz kaldıkları şiddetin kendilerinin sesini daha geniş kitlelere duyurduğunu düşündüklerini ekledi.

Yusuf Beri ise stadyumda İsrail bayrakları açıldığını, kendi pankart ve Filistin bayrağına ise engel konduğunu anlattı. Beri, grup içinde 81 ilden Çarşı mensuplarının bulunduğunu, Türkiye'den gelen Spor Şube Türk polisi ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin kendileriyle iletişime geçtiğini, sağlık durumuyla ilgili ilgilendiklerini söyledi ve destek için teşekkür etti. Beri, "farkındalık oluşturmuşsak ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Çarşı Bingöl yönetiminin verdiği bilgilere göre, yaşanan sert müdahaleler ve biber gazı kullanımı geniş bir kesim tarafından hissedildi; grup, uğradıkları muameleyi hem protesto hem de yaptıkları faaliyetlerin sesini yükselten bir unsur olarak değerlendirdi. Maçın 2-1 bitmesiyle kafile bugün memleketine döndü, yaşanan olaylar hem taraftarlarca hem de kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

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