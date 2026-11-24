fenerbahçe medicana'nın maçı:

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta karşılaşmasında Macaristan temsilcisi Vasas Obuda'yı evinde mağlup etti. Karşılaşma Burhan Felek salonunda oynandı ve sarı-lacivertliler turnuvaya 3-0'lık net bir sonuçla başladı.

maçın gidişatı:

Setler boyunca Fenerbahçe skoru kontrol eden taraf oldu ve hücum ile blok organizasyonlarında süreklilik sağladı. Setler 25-18, 25-20, 25-20 şeklinde tamamlandı; maçın toplam süresi 70 dakika (set süreleri: 23, 23, 24) olarak kaydedildi.

kadrolar ve hakemler:

Fenerbahçe Medicana ilk maçta sahaya şu kadroyla çıktı: Chiaka Ogbogu, Arelya Karasoy, Saliha Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, Kübra Akman, Brenda Castillo (L) (yedekler: Melis Özengin, Gizem Örge (L)). Konuk ekip Vasas Obuda'nın ilk 6'sında ise Naiane de Almeida Rios, Vittoria Kuehne, Anna Zsombok, Karin Sunderlikova, Reka Bozoki-Szedmak, Zsofia Csereklye yer aldı (libero: Dalma Juhar; diğer oyuncular: Anna Szalai, Killa Kiss, Eszter Zsombok, Agnes Bosko, Fanni Feleke). Maçı yöneten hakemler Bogdan Laurentiu Stoica ve Tomislav Popovic oldu.

Fenerbahçe Medicana, bu sonuçla C Grubu'na moral ve puanla başlamış oldu; takım, kontrollü oyunuyla hem servis karşılama hem de blok etkinliğinde yeterli performansı gösterdi.

FENERBAHÇE MEDİCANA KADIN VOLEYBOL TAKIMI, CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU İLK HAFTA MAÇINDA MACARİSTAN TEMSİLCİSİ VASAS OBUDA’YI 3-0 MAĞLUP ETTİ