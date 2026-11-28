Çanakkale'de Sarıçay kıyısında ölü köpek balığı yavrusu bulundu

Çanakkale'yi ortadan ikiye bölen ve Cuma Pazarı'nın arka kısmında yaya köprüsü bulunan Sarıçay'a ölü köpek balığı yavrusu vurdu. Köprü çevresini kullananlar, sahil hattında hareketsiz bir yavru gördü.

görüntüler ve tanıklar:

Köprüyü kullanan vatandaşlar, bölgedeki yavruyu fark ederek o anları cep telefonlarına kaydetti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı ve gözlemler kayıt altına alındı.

olayın yansıması ve kayıt:

Videoda yavru köpek balığının su kenarında hareketsiz olduğu görülüyor. Görüntüyü kaydeden vatandaşların çektiği bu kayıtlar, olayın ilk elden belgesel niteliğindeki görsel kanıtını oluşturuyor.

ÇANAKKALE’Yİ ORTADAN İKİYE BÖLEN SARIÇAY’A ÖLÜ KÖPEK BALIĞI YAVRUSU VURDU.