Analiz sonuçları:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Alan Bazında Yetkinlik Analizi 2026 sonuçlarına göre öne çıkan 10 araştırma alanının 7'sinde Türkiye genelinde ilk 10 üniversite arasına girdi. Analizde değerlendirilen 200 üniversite, 20 ana alan ve 134 alt alandan elde edilen veriler kullanıldı. Çalışmada 2021-2024 dönemine ait bilimsel yayın ve atıf verileri ile 2021-2025 dönemine ait proje verileri esas alındı. Toplam puanın %60'ını kalite, %40'ını ise hacim göstergeleri oluşturdu.

Kimya alanlarında öne çıkan performans:

Analitik Kimya ve Spektroskopi alanında değerlendirilen 153 üniversite arasında üniversite, hacim puanında Türkiye ikincisi, kalite puanında ise altıncı sırada yer aldı; toplam puanda ise Türkiye üçüncüsü oldu. Organik Kimya alanında 153 üniversite arasında hem kalite hem de toplam puanda Türkiye üçüncülüğü elde edildi. İnorganik Kimya alanında 146 üniversite içinde toplam puanda beşinci, kalite puanında sekizinci sırada yer alan üniversitenin hacim puanı, alanın Türkiye ortanca değerinin yaklaşık üç katına ulaştı. Fizikokimya ve Teorik Kimya alanında 153 üniversite arasında toplam ve hacim puanında dokuzuncu, kalite puanında ise on ikinci sırada yer aldı.

Yüzeyler, fizik ve enerji alanlarındaki başarı:

Yüzeyler ve Arayüzler Kimyası alanında değerlendirilen 110 üniversite arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kalite puanında Türkiye birincisi oldu; aynı alanda toplam puanda dördüncü, hacim puanında on ikinci sırada yer aldı. Atomik, Moleküler Fizik ve Optik alanında 164 üniversite arasında kalite puanında yedinci, toplam puanda sekizinci sıraya yükselirken, hacim puanı Türkiye ortancasının iki katının üzerine çıktı. Rüzgâr Enerjisi alanında 82 üniversite içinde üniversite, kalite puanında dokuzuncu, toplam puanda onuncu sırada yer aldı; alanın ortanca hacim puanı 7,01 iken üniversitenin hacim puanı 18,05 ile yaklaşık 2,6 kat daha yüksek oldu. İçten Yanmalı Motor ve Motor Aktarma Organları alanında ise 59 üniversite arasından hacim puanında dokuzuncu, toplam puanda on birinci oldu.

Gıda ve yaşam bilimlerinde ortancanın üzerinde:

Biyokimya, Genetik ve Moleküler Biyoloji alanında üniversitenin kalite puanı 27,78, hacim puanı 15,55 olarak hesaplandı; her iki değer de Türkiye ortanca değerlerinin üzerinde olup kurum, 162 kurum arasında toplam puanda 26'ncı sıraya yerleşti. Gıda İşleme ve Üretim Teknolojileri alanında 144 üniversite arasında kalite puanında dokuzuncu, toplam puanda 13'üncü sırada olan üniversitenin hacim puanı 17,98 ile alanın 8,18 olan Türkiye ortancasının iki katından fazla gerçekleşti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, bu sonuçların akademisyenler, araştırmacılar ve öğrencilerin bilimsel yayın, proje ve araştırma çalışmalarının ortak sonucu olduğu vurgulandı. Üniversitenin yetkinlik haritasında öne çıkan 10 araştırma alanının tamamında kalite ve hacim puanlarının Türkiye ortanca değerlerinin üzerinde olduğu belirtildi.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, ÖNE ÇIKAN 10 ARAŞTIRMA ALANININ 7'SİNDE TÜRKİYE GENELİNDE İLK 10 ÜNİVERSİTE ARASINDA YER ALDI