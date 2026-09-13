Trump petrol kaynaklarını stratejik koz olarak kullanma niyetini yineledi

Trump'ın İrlanda ziyareti ve açıklamalar:

ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda'daki resmi ziyaretinde İran ile yaşanan gerilim ve askeri sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basın mensuplarına konuşan Trump, ABD'nin İran'da kalmasının bölgedeki petrol rezervlerini kontrol etme imkânı sağlayacağını savundu.

petrol ve askeri strateji:

Trump, Ağustos ayında Venezuela ile varılan petrol anlaşmasını örnek göstererek İran için benzer bir senaryoyu gündeme taşıdı. Başkan sözlerini "Venezuela’da olduğu gibi burada kalıp petrolü elimizde tutmaya karar vermezsek nihayetinde İran’dan çekileceğiz" şeklinde ifade etti ve bu yaklaşımın ülkenin stratejik çıkarlarıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

müzakereler, Venezuela ve Tahran'ın yanıtı:

Trump, İran'daki savaşın kısa sürede sona erebileceği görüşünü yineledi ve çatışmaların "büyük ihtimalle kasım ayında ABD'de yapılacak ara seçimlerin ardından" bitebileceğini savundu. Ayrıca, Tahran yönetiminin barış müzakereleri için kendilerini aralıksız aradığını iddia etti ve "Venezuela petrolünden elde edilen gelirlerin İran'daki savaş maliyetini defalarca karşıladığını" öne sürdü. Tahran hükümeti ise daha önce ABD ile temas kurulduğu yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, VENEZUELA İLE VARILAN PETROL ANLAŞMASINA DEĞİNEREK, "VENEZUELA’DA OLDUĞU GİBİ BURADA KALIP PETROLÜ ELİMİZDE TUTMAYA KARAR VERMEZSEK NİHAYETİNDE İRAN’DAN ÇEKİLECEĞİZ" DEDİ.