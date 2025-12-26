11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: Kilis’te tahliyeler başladı

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlandı, Kilis’te tahliyeler başladı

Tahliyeler akşamdan geceye sürdü

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilip yasalaşan 11. Yargı Paketinin Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından Kilis L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda tahliye işlemleri başladı.

Paketin yürürlüğe girmesinin ardından akşam saatlerinden itibaren ceza infaz kurumunda tahliyeler devam etti ve gece saatlerinde de süreç sürdü. Tahliyelerin duyulmasıyla hükümlü yakınları büyük sevinç yaşadı.

Ceza infaz kurumu önünde bekleyen aileler, düzenlemeden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, yasama sürecine katkı sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine teşekkür etti.

Özgürlüğe çıkanlardan duygusal sözler

Tahliye olan bazı hükümlüler özgürlüğe kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, tahliye edilen bir kişi evleneceğini ve bundan sonraki hayatında işine gücüne bakacağını ifade etti. Aileler ve yakınları, sevinçlerini ve beklentilerini yetkililerle paylaştı.

11.YARGI PAKETİ’NİN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMASININ ARDINDAN KİLİS’TE TAHLİYELER BAŞLADI