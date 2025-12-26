Sivas’ta Kardeşini Göğsünden Bıçakladı: Ağabey Hayatını Kaybetti

Sivas’ta bir evde çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Aynı evde yaşayan C.D. (31) ile ağabeyi Gökhan Doğruyol (32) arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan kavga büyüdü ve C.D., ağabeyini göğsünden bıçakladı.

Olayın Detayları

Olay, saat 23.00 sıralarında Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki Başpınar Apartmanı’nın ikinci katında meydana geldi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Sivas Numune Hastanesine kaldırılan Gökhan Doğruyol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüphelinin Yakalanması ve Soruşturma

Olay sonrası evden kaçan C.D., polis ekiplerinin çalışması sonucu tren garı civarında yakalanarak gözaltına alındı. Doğruyol’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

