DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,25 0,18%
ALTIN
6.170,89 -0,01%
BITCOIN
3.755.987,65 0,22%

Sivas’ta Kardeşini Göğsünden Bıçakladı: Ağabey Hayatını Kaybetti

Sivas’ta C.D.’nin tartıştığı ağabeyi Gökhan Doğruyol’u göğsünden bıçaklaması sonucu Doğruyol hastanede yaşamını yitirdi; şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 00:37
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 00:41
Sivas’ta Kardeşini Göğsünden Bıçakladı: Ağabey Hayatını Kaybetti

Sivas’ta Kardeşini Göğsünden Bıçakladı: Ağabey Hayatını Kaybetti

Sivas’ta bir evde çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Aynı evde yaşayan C.D. (31) ile ağabeyi Gökhan Doğruyol (32) arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan kavga büyüdü ve C.D., ağabeyini göğsünden bıçakladı.

Olayın Detayları

Olay, saat 23.00 sıralarında Gülyurt Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki Başpınar Apartmanı’nın ikinci katında meydana geldi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Sivas Numune Hastanesine kaldırılan Gökhan Doğruyol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüphelinin Yakalanması ve Soruşturma

Olay sonrası evden kaçan C.D., polis ekiplerinin çalışması sonucu tren garı civarında yakalanarak gözaltına alındı. Doğruyol’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİVAS’TA KARDEŞİ TARAFINDAN GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANAN AĞABEY, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ....

SİVAS’TA KARDEŞİ TARAFINDAN GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANAN AĞABEY, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ. ŞÜPHELİ İSE POLİS EKİPLERİNCE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.

SİVAS’TA KARDEŞİ TARAFINDAN GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANAN AĞABEY, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ....

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevşehir'de Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücü Ağaca Çarptı: 2 Yaralı
2
Hakkari’de Kontrolden Çıkan Otomobil Zap Suyu’na Uçtu: 1’i Ağır Yaralı
3
Sivas’ta Kardeşini Göğsünden Bıçakladı: Ağabey Hayatını Kaybetti
4
Karabük'te Ambulans Otomobille Çarpıştı, 3 Sağlık Çalışanı Yaralandı
5
Edirne'de Sınır Kapılarında Yeni Yıl Öncesi Dev Uyuşturucu Operasyonu
6
Antalya Serik'te EDS Direğine Çarpan Tır Devrildi: 2 Yaralı
7
11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: Kilis’te tahliyeler başladı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika