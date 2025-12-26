DOLAR
42,84 -0,07%
EURO
50,49 -0,23%
ALTIN
6.207,77 -0,61%
BITCOIN
3.732.162,83 0,87%

Karaman'da boşanma aşamasındaki kadını öldüren koca intihar etti

Karaman'da 22 yaşındaki Fatma Çetinkaya boğularak öldürüldü; eşi Mithat Çetinkaya olay sonrası intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 02:24
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 02:27
Karaman'da boşanma aşamasındaki kadını öldüren koca intihar etti

Karaman'da boşanma aşamasındaki kadını öldüren koca intihar etti

Valide Sultan Mahallesi'nde gece saatlerinde trajik olay

Karaman'da, boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi Fatma Çetinkaya (22) gece saat 23.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Ailenin öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alamaması üzerine yapılan kayıp başvurusu, acı gerçeği ortaya çıkardı.

İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, itfaiye yardımıyla girilen Valide Sultan Mahallesi 202. Sokak'taki 5 katlı binanın son katındaki dairede iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Yapılan ilk incelemede, Mithat Çetinkaya (24)'nın eşini boğarak öldürdüğü, ardından kendisini asarak intihar ettiği belirlendi.

Olay yerine gelen yakınlar arasında bulunan Fatma Çetinkaya'nın annesi, kızının öldüğünü öğrenince fenalık geçirdi ve sağlık ekipleri müdahale etti. Sokakta geniş güvenlik önlemi alındı, çok sayıda polis ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma yürüttü.

Cumhuriyet Savcısı ve inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden çiftin cenazeleri otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayda Mithat Çetinkaya'nın eşini, avukatla görüştürme bahanesiyle eve çağırdığı iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

KARAMAN'DA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ 2 ÇOCUK ANNESİ EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜREN KOCA İNTİHAR EDEREK YAŞAMINA...

KARAMAN'DA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ 2 ÇOCUK ANNESİ EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜREN KOCA İNTİHAR EDEREK YAŞAMINA SON VERDİ.

KARAMAN'DA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ 2 ÇOCUK ANNESİ EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜREN KOCA İNTİHAR EDEREK YAŞAMINA...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa Kula'da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
2
Hakkari’de Kontrolden Çıkan Otomobil Zap Suyu’na Uçtu: 1’i Ağır Yaralı
3
11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: Kilis’te tahliyeler başladı
4
Siverek’te Kafa Kafaya Çarpışma: 2’si Ağır, 7 Yaralı
5
Karaman'da boşanma aşamasındaki kadını öldüren koca intihar etti
6
Nevşehir'de Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücü Ağaca Çarptı: 2 Yaralı
7
Sivas’ta Kardeşini Göğsünden Bıçakladı: Ağabey Hayatını Kaybetti

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika