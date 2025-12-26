Karaman'da boşanma aşamasındaki kadını öldüren koca intihar etti

Valide Sultan Mahallesi'nde gece saatlerinde trajik olay

Karaman'da, boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi Fatma Çetinkaya (22) gece saat 23.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Ailenin öğle saatlerinden itibaren kendisinden haber alamaması üzerine yapılan kayıp başvurusu, acı gerçeği ortaya çıkardı.

İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, itfaiye yardımıyla girilen Valide Sultan Mahallesi 202. Sokak'taki 5 katlı binanın son katındaki dairede iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Yapılan ilk incelemede, Mithat Çetinkaya (24)'nın eşini boğarak öldürdüğü, ardından kendisini asarak intihar ettiği belirlendi.

Olay yerine gelen yakınlar arasında bulunan Fatma Çetinkaya'nın annesi, kızının öldüğünü öğrenince fenalık geçirdi ve sağlık ekipleri müdahale etti. Sokakta geniş güvenlik önlemi alındı, çok sayıda polis ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma yürüttü.

Cumhuriyet Savcısı ve inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden çiftin cenazeleri otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayda Mithat Çetinkaya'nın eşini, avukatla görüştürme bahanesiyle eve çağırdığı iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

