Nevşehir'de Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücü Ağaca Çarptı: 2 Yaralı

Nevşehir'de ehliyetsiz ve alkollü sürücünün ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı; sürücünün alkolü 1.92 promil, 49 bin lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 02:00
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 02:07
Nevşehirde ehliyetsiz ve alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durdu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay Yeri ve Araç

Kaza, 2000 Evler Mahallesi Üniversite yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HT 1222 plakalı Fiat marka otomobilin sürücüsü Fatih T. seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralananlar ve Müdahale

Otomobil sürücüsüne uygulanan alkol testinde 1.92 promil alkollü olduğu belirlendi ve ehliyetinin geri alındığı bildirildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 1 yolcu, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Soruşturma ve İdari İşlem

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Sürücüye çeşitli maddelerden 49 bin lira idari para cezası kesildi.

