Hakkari’de Kontrolden Çıkan Otomobil Zap Suyu’na Uçtu: 1’i Ağır Yaralı

Hakkari-Van karayolu üzerinde, gece saatlerinde meydana gelen kazada S.D. yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan Zap Suyuna düştü.

Olayın Detayları

İddiaya göre kaza, Hakkari girişinde Seyir Kafe otoparkından çıktıktan kısa süre sonra gerçekleşti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye kısa sürede müdahale ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ve Müdahale

Kaza yerine sevk edilen ekipler arasında AFAD, itfaiye, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri ile birlikte Rampa ekipleri bulunuyordu. Çevredeki vatandaşlar da kurtarma çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu araçtan çıkarılan kadın sürücü ağır yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edilip hastaneye kaldırıldı.

Arama Kurtarma ve Soruşturma

Araçta toplam 3 kişi bulunduğu iddia edilirken, bölgede kayıp olabileceği ihtimaline karşı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza yerine gelen Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Cafer Öz ve İl Emniyet Müdürü Attila Ayata da çalışmaları yakından denetledi.

HAKKARİ-VAN KARAYOLU ÜZERİNDE BULUNAN SEYİR KAFE OTOPARKINDAN İDDİAYA GÖRE KALKIŞ YAPAN S.D. İSİMLİ KADIN SÜRÜCÜ, HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK UÇURUMDAN ZAP SUYU’NA DÜŞTÜ.