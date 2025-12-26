Siverek’te Kafa Kafaya Çarpışma: 2’si Ağır, 7 Yaralı

Kaza ve müdahale

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 2’si ağır, toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Viranşehir Karayolunun Şekerli Mahallesi yakınlarında bulunan 'Hemo' Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Viranşehir istikametinden Siverek yönüne seyir halinde olan Ramazan B. (61) idaresindeki 34 END 519 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ercan C. (38) yönetimindeki 14 AH 087 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya dönerken, bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılar ve sağlık durumu

Kazada sürücüler Ramazan B. ve Ercan C. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ali T. (36), Abdülkadir C. (6), Emine C. (39), Ramazan C. (31) ve Cansu C. (5) yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 5 yaşındaki Cansu C. ile sürücü Ercan C.nin durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği, diğer 5 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Soruşturma

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

