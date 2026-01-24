ABD, Doğu Pasifik'te Uyuşturucu Taşıyan Tekneye Saldırdı: 2 Ölü

ABD, Doğu Pasifik'te Uyuşturucu Taşıdığı Belirlenen Tekneye Saldırdı

ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye düzenlenen saldırıda en az 2 narko-teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Operasyon Detayları

SOUTHCOM tarafından yapılan açıklamaya göre, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla hedef alınan teknelere yönelik harekatlara bir yenisi daha eklendi. Açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonunu yürüten ortak görev gücünün, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla harekete geçtiği belirtildi.

SOUTHCOM, elde edilen istihbaratın teknenin bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığını vurguladı. Açıklamada yer alan ifadeye göre, saldırıda 2 narko-terörist öldürülürken, 1 narko-terörist saldırıdan sağ kurtulmuştur.

Hayatta Kalan Şahıs ve Takip

SOUTHCOM, hayatta kalan narko-teröristin bulunması için ABD Sahil Güvenlik Kuvvetleri (USCG)ni bilgilendirdiğini duyurdu. Olay, bölgedeki uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele operasyonlarının bir parçası olarak kayda geçti.

Yetkililerden yapılan açıklama, ABD’nin Karayipler ve Doğu Pasifik hattında benzer hedeflere yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü gösteriyor.

