Amasya'da Yaya Geçidinde Kaza: 05 ET 933 Plakalı Araç Yayaya Çarptı

Amasya'da Mustafa Kemal Caddesi'nde yaya geçidinden geçen H.Y.'ye 05 ET 933 plakalı hafif ticari araç çarptı; yaralı hastaneye kaldırıldı, durumu iyi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 10:54
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 10:58
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde boş yolda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan H.Y.'ye, sürücülüğünü Ahmet D.'nin yaptığı 05 ET 933 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Kaza anı ve ilk müdahale

Kaza sırasında şaşkınlık yaşayan ve bir anda neye uğradığını bilemeyen H.Y., şans eseri kısa sürede ayağa kalktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

