Pakistan'da Kar Felaketi: Chitral'da Çığ, 11 Ölü

Kuzey ve batı Pakistan'da şiddetli kar yağışı sonucu Chitral'da çığda 9 kişi hayatını kaybetti, Belucistan'da buzlanma nedeniyle 2 kişi öldü.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 22:29
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 22:29
Yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi

Pakistan’ın kuzey ve batı bölgelerinde etkili olan şiddetli kar yağışı, Khyber Pakhtunkhwa ve Belucistan eyaletlerinde can kayıplarına neden oldu.

Khyber Pakhtunkhwa'ya bağlı Chitral kentinde, kar yağışının ardından oluşan çığ bir evi yuttu. Olayda aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Chitral Komiser Yardımcısı Rao Hashim Azeem, çığ altındaki tüm cesetlerin çıkarıldığını ve yaralı çocuğun hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Belucistan eyaletinde ise buzlanma nedeniyle meydana gelen bir trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Khyber Pakhtunkhwa'daki Abbottabad ilçesinin turistik Galyat bölgesinde yollar kapanırken, turistler ve yerel halk mahsur kaldı; birçok araç yolda kaldı ve bölgede elektrik kesintileri yaşandı.

