ABD Ordusu Doğu Pasifik’te 2 Tekneyi Vurdu: 5 Ölü

ABD ordusu, Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen 2 tekneyi vurdu; 5 kişi öldü, askerler zarar görmedi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 09:22
SOUTHCOM ve Güney Mızrağı Operasyonu’ndan açıklama

ABD ordusu, Doğu Pasifik bölgesinde uyuşturucu taşıdığı belirlenen 2 tekneyi hedef alarak düzenlediği saldırılarda 5 kişinin öldüğünü duyurdu.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) açıklamasında, operasyonun Güney Mızrağı Operasyonunu yürüten görev gücü tarafından, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, elde edilen istihbaratın teknelerin bilinen bir kaçakçılık rotası üzerinde uyuşturucu taşıdığını doğruladığı kaydedildi.

Resmî ifadeye göre: "Bu operasyonlar sırasında 3’ü ilk teknede, 2’si ikinci teknede olmak üzere toplam 5 narko-terörist öldürülmüştür. ABD askeri personeli herhangi bir zarar görmemiştir"

Komutanlık, bölgedeki benzer tehditlere karşı harekete geçilmeye devam edildiğini bildirdi.

ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen 2 tekneye gerçekleştirdiği saldırılarda 5 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

