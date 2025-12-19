ABD Ordusu Doğu Pasifik’te 2 Tekneyi Vurdu: 5 Ölü

SOUTHCOM ve Güney Mızrağı Operasyonu’ndan açıklama

ABD ordusu, Doğu Pasifik bölgesinde uyuşturucu taşıdığı belirlenen 2 tekneyi hedef alarak düzenlediği saldırılarda 5 kişinin öldüğünü duyurdu.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) açıklamasında, operasyonun Güney Mızrağı Operasyonunu yürüten görev gücü tarafından, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, elde edilen istihbaratın teknelerin bilinen bir kaçakçılık rotası üzerinde uyuşturucu taşıdığını doğruladığı kaydedildi.

Resmî ifadeye göre: "Bu operasyonlar sırasında 3’ü ilk teknede, 2’si ikinci teknede olmak üzere toplam 5 narko-terörist öldürülmüştür. ABD askeri personeli herhangi bir zarar görmemiştir"

Komutanlık, bölgedeki benzer tehditlere karşı harekete geçilmeye devam edildiğini bildirdi.

