İstanbul Bahçelievler'de 1. Kat Yangını: Daire Kullanılamaz Hale Geldi

Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 5 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangın kısa sürede yayıldı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 19:48
İstanbul Bahçelievler'de 1. kat yangını panik yarattı

Olay, saat 16.30 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesi Sardunya 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın giriş katındaki (1. kat) dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı ve daire kullanılamaz hale geldi.

Müdahale ve tahliye

Ev sakinleri kendi imkanlarıyla daireyi boşaltırken yangın kısa sürede tüm daireyi kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni

Yangının çıkış sebebi, yapılacak teknik inceleme ve soruşturmanın ardından belirlenecek. Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

Görgü tanığı açıklaması

Bina sakini Mehmet Uğur yangın hakkında, "Binada bir koku olduğu söylendi. Grupta mesajlaştık. Yangının otoparktan çıktığını düşündük, otoparka baktık yoktu. Sonra giriş kattaki daireden elektrik kontağından çıkan bir yangın olduğu söylendi ama binanın bütün dairelerinde kaçak akım rolesi var. Nasıl yangın çıktı, ona arkadaşlar karar verecek" dedi.

Bahçelievler'de evde çıkan yangın paniğe yol açtı

Bahçelievler'de evde çıkan yangın paniğe yol açtı

