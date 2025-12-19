DOLAR
Sadettin Saran şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı — Uyuşturucu soruşturması

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı; evinde arama yapılıyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 19:36
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Edinilen bilgilere göre Saran'ın yurt dışında olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında Saran'ın evinde arama yapılıyor.

Soruşturmanın seyri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor; yetkili makamlar tarafından yapılacak işlemlerle ilgili gelişmeler bekleniyor.

Sinan Bekiroğlu

7
