Sadettin Saran şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı — Uyuşturucu soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Edinilen bilgilere göre Saran'ın yurt dışında olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında Saran'ın evinde arama yapılıyor.
Soruşturmanın seyri
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor; yetkili makamlar tarafından yapılacak işlemlerle ilgili gelişmeler bekleniyor.
