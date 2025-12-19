DOLAR
Cevizlibağ E-5'te Trafik Yoğunluğu: İstanbul'da İş Çıkışı yüzde 81

İstanbul’da cuma iş çıkışında Cevizlibağ E-5’te trafik yoğunluğu saat 18.30’da yüzde 81 olarak ölçüldü; son 3 gündür yüzde 80’in altına inmedi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 19:41
İstanbul — Cuma, Saat 18.30

İstanbul’da cuma günü iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu, kent genelinde dikkat çekici seviyelere ulaştı. Saat 18.30’da yoğunluk yüzde 81 olarak ölçüldü.

Son 3 gündür yüzde 80’in altına inmediği bildirilen trafik, ana arterler ve bağlantı yollarında sık sık yavaşlama ve bazı bölgelerde durma noktasına gelme şeklinde kendini gösterdi.

Havadan Görüntülerde Uzun Kuyruklar

Havadan çekilen görüntülerde Cevizlibağ E-5 üzerinde araçların uzun kuyruklar oluşturduğu ve trafiğin ağır ilerlediği görüldü. Yetkililer ve sürücüler, akışın normale dönmesi için yoğunluk verilerini yakından takip ediyor.

İstanbul trafiğindeki bu yoğunluğun iş çıkışı saatlerinde sürücüleri etkilediği, ulaşım sürelerinde aksamalar yaşandığı bildirildi.

Cevizlibağ'da trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

Cevizlibağ'da trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

