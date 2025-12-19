Cevizlibağ E-5'te Trafik Yoğunluğu: İstanbul'da İş Çıkışı yüzde 81

İstanbul — Cuma, Saat 18.30

İstanbul’da cuma günü iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu, kent genelinde dikkat çekici seviyelere ulaştı. Saat 18.30’da yoğunluk yüzde 81 olarak ölçüldü.

Son 3 gündür yüzde 80’in altına inmediği bildirilen trafik, ana arterler ve bağlantı yollarında sık sık yavaşlama ve bazı bölgelerde durma noktasına gelme şeklinde kendini gösterdi.

Havadan Görüntülerde Uzun Kuyruklar

Havadan çekilen görüntülerde Cevizlibağ E-5 üzerinde araçların uzun kuyruklar oluşturduğu ve trafiğin ağır ilerlediği görüldü. Yetkililer ve sürücüler, akışın normale dönmesi için yoğunluk verilerini yakından takip ediyor.

İstanbul trafiğindeki bu yoğunluğun iş çıkışı saatlerinde sürücüleri etkilediği, ulaşım sürelerinde aksamalar yaşandığı bildirildi.

Cevizlibağ'da trafik yoğunluğu böyle görüntülendi