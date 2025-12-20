DOLAR
ABD, Suriye'de Hawkeye Operasyonu görüntülerini yayınladı

CENTCOM, Suriye'deki DEAŞ hedeflerine yönelik Hawkeye Operasyonu görüntülerini paylaştı; 70'ten fazla hedef ve 100'ü aşkın güdümlü mühimmat kullanıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 06:12
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 06:12
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki DEAŞ unsurlarına yönelik başlatılan Hawkeye Operasyonu (Şahin Gözü Operasyonu) kapsamında gerçekleştirilen saldırıların görüntülerini yayınladı.

Yayınlanan materyallerde, DEAŞ'a ait hedeflerin yoğun hava saldırılarıyla vurulduğu görüldü. CENTCOM, bu atışların Suriye'nin Tedmur (Palmira) bölgesinde düzenlenen ve 2'si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıya misilleme niteliğinde yapıldığını duyurdu.

Operasyonun kapsamı ve ortaklık

CENTCOM açıklamasına göre, ABD ve Ürdün güçleri Suriye'deki 70'ten fazla DEAŞ hedefine 100'ü aşkın hassas güdümlü mühimmatla saldırdı. Kurum, operasyonun Güç yoluyla barışı tesis etme prensibini yansıttığını belirtti.

Günün erken saatlerinde yapılan ilk açıklamada ise savaş uçakları, saldırı helikopterleri ve ağır silahlarla Suriye'nin merkezindeki birçok noktada DEAŞ hedeflerinin vurulduğu; Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin de savaş uçaklarıyla operasyona destek verdiği ifade edilmişti.

