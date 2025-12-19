DOLAR
Adana'da 15 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'da 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan 67 yaşındaki firari O.Y. Sarıçam'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 09:13
Operasyon ve teslimat

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Sarıçam İlçe Jandarma ekipleri, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y. (67)'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Firari hükümlünün saklandığı adres belirlendi. Adrese yapılan operasyonda hükümlü yakalandı.

Jandarma ve adliyede işlemleri tamamlanan O.Y., cezaevine teslim edildi.

