Adana'da 15 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı
Operasyon ve teslimat
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Sarıçam İlçe Jandarma ekipleri, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y. (67)'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Firari hükümlünün saklandığı adres belirlendi. Adrese yapılan operasyonda hükümlü yakalandı.
Jandarma ve adliyede işlemleri tamamlanan O.Y., cezaevine teslim edildi.
