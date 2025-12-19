DOLAR
Konya Ereğli’de 3 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada bir çocuk yaralandı; otomobil karşı şeride savrularak tıra çarptı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 18:23
Kaza Detayları

Kaza, Konya Adana karayolu organize sanayi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Şeyda G. idaresindeki 42 PM 852 plakalı otomobile, aynı yönde seyir halinde olan Muammer E. idaresindeki 42 AEM 694 plakalı tır arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil karşı şeride savrularak oradaki bir tıra çarptı. Kazada otomobilde bulunan bir çocuk yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

