Taipei Metro Saldırısı: Sis Bombası ve Bıçaklı Saldırıda 3 Kişi Öldü

Taipei’deki metro istasyonunda sis bombalı ve bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, şüpheli asker kaçağı Chang Wen daha sonra hastanede öldü.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 18:41
Tayvan’ın başkenti Taipeide bir metro istasyonunda düzenlenen sis bombalı ve bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Olayın ayrıntıları

Yerel saatle 17.30 sıralarında, saldırganın metro hattının ana istasyonundaki çıkış noktasına sis bombası attığı ve ardından çevredeki kişilere rastgele bıçakla saldırdığı bildirildi. Yetkililer olayda can kaybını 3, yaralı sayısını ise 5 olarak açıkladı.

Olay yerine gelen polisten kaçmaya çalışırken istasyona yakın bir alışveriş merkezine giren 27 yaşındaki Chang Wen, binanın 5. katına çıktığı sırada önüne gelen diğer kişilere de saldırmaya devam etti. Alışveriş merkezinin 5. katından aşağı atlayarak ağır yaralanan saldırgan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Soruşturma ve savcılık açıklaması

Bölgeye 200’den fazla güvenlik görevlisi sevk edilirken, yetkililer geniş çaplı soruşturma başlattı. Güvenlik güçleri, Chang’in evinde yaptıkları aramada molotof kokteylleri ele geçirdi.

Taoyuan Bölge Savcılığı Ofisi, Chang’ın askerlik hizmetine 25 Kasım tarihinde başlaması gerektiğini ancak ikametgah değişikliğini bildirmediği için celbinin kendisine ulaşmadığını açıkladı. Bu nedenle Chang, asker kaçağı olarak nitelendirildi ve askerlik hizmetini ihlal edenlere yönelik ceza kanunu kapsamında 11 Temmuz tarihinde hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Soruşturma sürüyor; yetkililer olayla ilgili ayrıntıları incelemeye devam ediyor.

