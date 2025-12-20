Antalya Manavgat'ta Market Cinayeti: İş Yeri Sahibi 2 Kişiyi Öldürdü

Antalya Manavgat'ta markette silahlı çatışma: 2 ölü

Olayın ayrıntıları

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Mimar Sinan Mahallesi Manavgat Caddesi üzerindeki bir markette yaşanan olayda, işyeri sahibi Ömer Y. tartıştığı iki kişiyi tabancayla vurdu.

Edinilen bilgiye göre, Abdulkadir Erkan (33) ve Nurettin Süleyman Ertem (56), aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen Ömer Y.'ye ait markette alkol aldı. Bir süre sonra taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, Ömer Y. yanında bulundurduğu ruhsatsız tabanca ile Erkan ve Ertem’e ateş etti.

Müdahale ve gözaltı

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplere, Ömer Y. olayda kullanılan ruhsatsız tabancayla teslim oldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde gözaltına alınan Ömer Y.'nin, polisler tarafından emniyete götürüldüğü sırada "Çökmek istediler. Onun için öldürdüm" dediği ileri sürüldü.

Soruşturma ve adli işlemler

Yaşamını yitiren Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem'in cenazeleri, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

