DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.770.203,61 -0,08%

Antalya Manavgat'ta Market Cinayeti: İş Yeri Sahibi 2 Kişiyi Öldürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir markette çıkan tartışmada işyeri sahibi Ömer Y., ruhsatsız tabancayla Abdulkadir Erkan (33) ve Nurettin Süleyman Ertem (56)'i öldürdü.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 03:12
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 03:31
Antalya Manavgat'ta Market Cinayeti: İş Yeri Sahibi 2 Kişiyi Öldürdü

Antalya Manavgat'ta markette silahlı çatışma: 2 ölü

Olayın ayrıntıları

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Mimar Sinan Mahallesi Manavgat Caddesi üzerindeki bir markette yaşanan olayda, işyeri sahibi Ömer Y. tartıştığı iki kişiyi tabancayla vurdu.

Edinilen bilgiye göre, Abdulkadir Erkan (33) ve Nurettin Süleyman Ertem (56), aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen Ömer Y.'ye ait markette alkol aldı. Bir süre sonra taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, Ömer Y. yanında bulundurduğu ruhsatsız tabanca ile Erkan ve Ertem’e ateş etti.

Müdahale ve gözaltı

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplere, Ömer Y. olayda kullanılan ruhsatsız tabancayla teslim oldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde gözaltına alınan Ömer Y.'nin, polisler tarafından emniyete götürüldüğü sırada "Çökmek istediler. Onun için öldürdüm" dediği ileri sürüldü.

Soruşturma ve adli işlemler

Yaşamını yitiren Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem'in cenazeleri, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE BİR MARKETTE MEYDANA GELEN OLAYDA, İŞYERİ SAHİBİ TARTIŞTIĞI 2...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE BİR MARKETTE MEYDANA GELEN OLAYDA, İŞYERİ SAHİBİ TARTIŞTIĞI 2 KİŞİYİ TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜ.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE BİR MARKETTE MEYDANA GELEN OLAYDA, İŞYERİ SAHİBİ TARTIŞTIĞI 2...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de alkollü sürücü 3. kez ehliyetini kaptırdı — Yaya ağır yaralandı
2
Antalya Manavgat'ta Market Cinayeti: İş Yeri Sahibi 2 Kişiyi Öldürdü
3
Kastamonu'da domuz avı faciası: Komşusunu öldüren sanığa 3 yıl 4 ay hapis
4
Erzurum'da Kaçak Sigara Operasyonu: 3 bin 442 Paket Ele Geçirildi
5
Giresun'da trafik kazası: Mahalle Bekçisi Hüsrev Çoban hayatını kaybetti
6
Kayseri'de FETÖ'nün Sözde Ürgüp İlçe Sorumlusu B.D. Yakalandı
7
Isparta Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: Bin 200 Kullanımlık Madde, 1 Tutuklama

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül