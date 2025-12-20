Kayseri'de Alkollü ve Plakasız Motosiklet Sürücüsü Polis Kovalamacasında Yakalandı
Olayın Detayları
Kayseri'nin Yeniköy Mahallesi'nde devriye gezen ekipler, durumundan şüphelendikleri plakasız motosiklet sürücüsü F.A.'ya 'dur' ihtarında bulundu. İhtarına uymayan sürücü kaçarken, aynı mahallede bulunan Oylum Sokaktaki bir parka girerek ekipleri atlatmaya çalıştı. Ekipler park içinde yaptığı operasyonla F.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerine çağrılan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüye alkol testi uygulamak istedi. Yapılan alkol testinde F.A.'nın 0.59 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 'alkollü araç kullanmak', 'trafik levhalarına uymama', 'plakasız araç kullanma', 'muayenesiz araç kullanma' ve 'dur ihtarına uymama' suçlarından toplam 30.305 TL idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan F.A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİNİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYARAK, KAÇAN HEM ALKOLLÜ HEM DE PLAKASIZ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI. EKİPLERDEN KAÇARAK, HİÇBİR TRAFİK KURALINA UYMAYAN SÜRÜCÜ, KELEPÇE TAKILMASIYLA BİRLİKTE EKİPLERE YALVARMAYA BAŞLADI. YAPILAN KONTROLLERDE 0.59 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLEN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULARAK, CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.
Alkol Tespiti ve Cezai İşlemler
Yapılan alkol testinde F.A.'nın 0.59 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 'alkollü araç kullanmak', 'trafik levhalarına uymama', 'plakasız araç kullanma', 'muayenesiz araç kullanma' ve 'dur ihtarına uymama' suçlarından toplam 30.305 TL idari para cezası uygulandı.
Gözaltına alınan F.A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
