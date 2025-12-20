DOLAR
Kayseri'de Alkollü ve Plakasız Motosiklet Sürücüsü Polis Kovalamacasında Yakalandı

Yeniköy'de 'dur' ihtarına uymayan F.A., Oylum Sokak'ta yakalandı; 0.59 promil alkollü çıkan sürücüye 30.305 TL ceza ve 6 ay ehliyet el koyma uygulandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 06:18
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 06:18
Kayseri'de Alkollü ve Plakasız Motosiklet Sürücüsü Polis Kovalamacasında Yakalandı

Olayın Detayları

Kayseri'nin Yeniköy Mahallesi'nde devriye gezen ekipler, durumundan şüphelendikleri plakasız motosiklet sürücüsü F.A.'ya 'dur' ihtarında bulundu. İhtarına uymayan sürücü kaçarken, aynı mahallede bulunan Oylum Sokaktaki bir parka girerek ekipleri atlatmaya çalıştı. Ekipler park içinde yaptığı operasyonla F.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerine çağrılan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüye alkol testi uygulamak istedi.

Alkol Tespiti ve Cezai İşlemler

Yapılan alkol testinde F.A.'nın 0.59 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 'alkollü araç kullanmak', 'trafik levhalarına uymama', 'plakasız araç kullanma', 'muayenesiz araç kullanma' ve 'dur ihtarına uymama' suçlarından toplam 30.305 TL idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan F.A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

