Adana Akkapı'da sürü halindeki sokak köpekleri endişe yarattı — Ekipler sadece birini yakalayabildi

Adana Akkapı Mahallesi'nde sürü halinde gezen sokak köpekleri mahalleliyi tedirgin etti. Belediyenin operasyonunda onlarca köpekten yalnızca birisi yakalandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 09:52
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:39
Adana'nın Merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde, sabah ve akşam saatlerinde artan sürü halinde sokak köpeği yoğunluğu mahalleliyi tedirgin etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, köpeklerin yoğunlaştığı mezarlık çevresinde yakalama çalışması başlattı.

Ekiplerin köpekleri sakinleştirmek amacıyla uzaktan iğneyle müdahale ettiği operasyon sonucunda, onlarca köpekten sadece birisi yakalandı; diğerleri ara sokaklara kaçarak kayboldu. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Mahalle sakinlerinin tepkisi

Ahmet Akar adlı mahalle sakini, durumu 'Bu mahallede yaklaşık 150’ye yakın köpek var. Köpeklerin hepsi saldırgan. Çocuklar sabahları okula gidemiyor, akşamları da eve gelmeye korkuyor. Büyükler olarak bizler dahi tedirginiz. Artık ciddi bir çözüm istiyoruz' sözleriyle anlattı.

Zekeriye Çalışkan, fırıncı esnafı, 'Köpeklerden rahatsız oluyoruz. Bazen iş yerimin önünden 15 köpek birden geçiyor. Ben burada fırıncılık yapıyorum ama insanlar çocuklarını ekmek almaya gönderemiyor. Bu durum işimizi bile etkiliyor' dedi.

Çalışkan ayrıca, köpeklerin tamamen toplanmasının mahalleyi rahatlatacağını belirterek, 'Mesela 15 köpek var, bunların 10’unu toplasalar bile bizi rahatlatır. Ama en sağlıklısı tamamının toplanması olur' ifadelerini kullandı.

