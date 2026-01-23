Adana'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'da İl Jandarma Komutanlığı, 33 suçtan 21 yıl cezası bulunan E.K. ve 15 yıl cezası olan S.K.'yi Sarıçam'da yakaladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:20
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:20
Adana'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı operasyonu

Adana’da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Operasyonda; 33 suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. ile "dolandırıcılık" ve "firar" suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.K., merkez Sarıçam ilçesinde ele geçirildi.

Her iki şüpheli de işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

ADANA'DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 2 FİRARİ HÜKÜMLÜ...

ADANA'DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 2 FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te UMKE karlı yolları aşarak karbonmonoksit zehirlenen 9 kişilik aileyi kurtardı
2
Antalya Serik'te Sağanak Felç Etti: Esnaf Su Baskınıyla Sabah Temizliğe Başladı
3
Kuşadası'nda Sel: Davutlar'da Bahçeler Göle Döndü, Ağaçlar Sular Altında
4
Elazığ Kovancılar'da Kar Nedeniyle Şarampole Düşen Pikap Kurtarıldı
5
Nevşehir'de Özyayla'da Kaçak Kazı: 5 Kişi Suçüstü Yakalandı
6
Hınıs'ın Ovakozlu Köyünde İmece ve Şengül Aileleri Barıştı
7
Diyarbakır'da Kar Üzerinde Tehlikeli Drift Kamerada

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları