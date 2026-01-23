Adana'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı operasyonu

Adana’da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Operasyonda; 33 suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. ile "dolandırıcılık" ve "firar" suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.K., merkez Sarıçam ilçesinde ele geçirildi.

Her iki şüpheli de işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

