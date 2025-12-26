Adana'da 2 milyon 270 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Jandarma Ceyhan'da şüpheli aracı durdurdu

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araç sürücüsü gözaltına alındı ve yapılan aramada 2 milyon 270 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Kaçak ürünlere el konulurken, jandarmaya götürülen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

ADANA’DA JANDARMA EKİPLERİ 2 MİLYON 270 BİN ADET KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRDİ.