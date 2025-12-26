DOLAR
42,91 -0,2%
EURO
50,52 0,55%
ALTIN
6.232,41 -1,01%
BITCOIN
3.824.677,15 -1,44%

Adana'da 2 milyon 270 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Adana Ceyhan'da jandarma ekipleri 2 milyon 270 bin adet kaçak makaron ele geçirdi; sürücü gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:26
Adana'da 2 milyon 270 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da 2 milyon 270 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Jandarma Ceyhan'da şüpheli aracı durdurdu

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araç sürücüsü gözaltına alındı ve yapılan aramada 2 milyon 270 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Kaçak ürünlere el konulurken, jandarmaya götürülen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

ADANA’DA JANDARMA EKİPLERİ 2 MİLYON 270 BİN ADET KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRDİ.

ADANA’DA JANDARMA EKİPLERİ 2 MİLYON 270 BİN ADET KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRDİ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak’ta galerici kılığında tefecilik operasyonu: 5 gözaltı
2
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonunda 1 Tutuklama
3
Beşiktaş'ta Bebeğini Öldürme Davası: Sanık Elif D. Hakim Karşısında
4
Malatya'da milyonluk taylar karayolunda telef oldu — 3 araç hasarlı, 1 yaralı
5
Arnavutköy'de Küçük Çocuğun Tehlikeli Ateş Oyunu Kamerada
6
Hatay'da Elektrik Kabloları 'Havai Fişek' Gibi Patladı, Mahalleli Tedirgin
7
Futbolda Bahis Soruşturması: Eski Galatasaray Yöneticisi Erden Timur de Gözaltında

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı