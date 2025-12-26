DOLAR
ASAT'tan Akdeniz Sanayi Sitesi'ne 1080 Metre Kanalizasyon Yatırımı

ASAT, Şafak Mahallesi'nde Akdeniz Sanayi Sitesi için 200 mm çapında 1080 m yeni kanalizasyon hattı inşa ediyor; yatırım yaklaşık 6 milyon TL.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:32
Şafak Mahallesi'nde altyapı güçlendiriliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atık su İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, kentin altyapı sistemlerini güçlendirmek ve sürdürülebilir bir şehir altyapısı oluşturmak hedefiyle merkez ilçelerde yürüttüğü yatırımlara devam ediyor. Bu kapsamda Akdeniz Sanayi Sitesi'nin yer aldığı Şafak Mahallesi'nde yeni bir kanalizasyon şebeke hattı imalatına başlandı.

Projede, Antalya İli Merkez İlçeleri Muhtelif Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi çerçevesinde sanayi bölgesinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere 200 mm çapında toplam 1080 metre uzunluğunda kanalizasyon şebeke hattı inşa edilecek. Yapılacak çalışma ile bölgedeki atık su altyapısının kapasitesi artırılarak sistemin daha güvenli, verimli ve uzun ömürlü olması hedefleniyor.

Yaklaşık 6 milyon TL yatırım bedeline sahip proje, özellikle yoğun sanayi faaliyetlerinin yürütüldüğü Modern Akdeniz Sanayi Sitesi'nde çevre ve halk sağlığının korunmasına önemli katkı sağlayacak. Yeni hat sayesinde altyapı kaynaklı sorunların önüne geçilmesi ve işletmelerin kesintisiz, sağlıklı hizmet almasının sağlanması amaçlanıyor.

