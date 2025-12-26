DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,57 0,67%
ALTIN
6.232,61 -1,01%
BITCOIN
3.810.834,04 -1,04%

Alaplı'da Yılbaşı Tedbirleri Masaya Yatırıldı

Alaplı'da İlçe Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda yılbaşı öncesi güvenlik tedbirleri ve 2026'ya dek sürecek asayiş çalışmaları değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:49
Alaplı'da Yılbaşı Tedbirleri Masaya Yatırıldı

Alaplı'da Yılbaşı Tedbirleri Masaya Yatırıldı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde gerçekleştirilen İlçe Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, yılbaşı öncesi alınacak güvenlik tedbirleri ile devam eden asayiş çalışmaları enine boyuna ele alındı.

Toplantıya Başkanlık Edenler ve Sunumlar

Toplantıya Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal başkanlık etti. İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İbrahim Güzel ve İlçe Emniyet Müdürü Baki Acar tarafından, özellikle yılbaşı dönemine ilişkin tedbirler başta olmak üzere ilçe genelinde yürütülen güvenlik faaliyetlerine dair bilgilendirme sunumları yapıldı.

Gündemdeki Öncelikler

Toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan önlemler, sahadaki uygulamalar ve kurumlar arası koordinasyon süreçleri detaylı şekilde masaya yatırıldı. Güvenlik birimlerinin sahadaki etkinliğinin artırılmasına yönelik adımlar ve denetim mekanizmaları tartışıldı.

Kararlar ve İleriye Dönük Planlama

Koordinasyon toplantısında ayrıca, 2026 yılı boyunca ilçe genelinde huzur ve güven ortamının korunması hedefiyle güvenlik birimlerinin çalışmalarının koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürülmesine karar verildi. Alınan kararların uygulamaya geçirilmesi için kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi vurgulandı.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE DÜZENLENEN İLÇE ASAYİŞ KOORDİNASYON...

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE DÜZENLENEN İLÇE ASAYİŞ KOORDİNASYON TOPLANTISI’NDA, YILBAŞI ÖNCESİ ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ İLE YÜRÜTÜLEN ASAYİŞ ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun İncesu'da Sahile Vuran Sandık İncelemeye Alındı
2
Elazığ-Baskil Yolunda Yoğun Sis Kazaya Yol Açtı: 1 Yaralı
3
Şanlıurfa Hilvan'da Silahlı Saldırı: Hışman Ulak (36) Hayatını Kaybetti
4
Diyarbakır Kayapınar'da Silahlı Saldırı: Sosyal Medya İddiası, 1 Ölü 1 Ağır Yaralı
5
ASAT'tan Akdeniz Sanayi Sitesi'ne 1080 Metre Kanalizasyon Yatırımı
6
Nevşehir Jandarma'dan 3 İlde Rüşvet Operasyonu: 4 Gözaltı
7
Samsun'da Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu: 3 Tutuklama

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı