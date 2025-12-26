Alaplı'da Yılbaşı Tedbirleri Masaya Yatırıldı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde gerçekleştirilen İlçe Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, yılbaşı öncesi alınacak güvenlik tedbirleri ile devam eden asayiş çalışmaları enine boyuna ele alındı.

Toplantıya Başkanlık Edenler ve Sunumlar

Toplantıya Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal başkanlık etti. İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İbrahim Güzel ve İlçe Emniyet Müdürü Baki Acar tarafından, özellikle yılbaşı dönemine ilişkin tedbirler başta olmak üzere ilçe genelinde yürütülen güvenlik faaliyetlerine dair bilgilendirme sunumları yapıldı.

Gündemdeki Öncelikler

Toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan önlemler, sahadaki uygulamalar ve kurumlar arası koordinasyon süreçleri detaylı şekilde masaya yatırıldı. Güvenlik birimlerinin sahadaki etkinliğinin artırılmasına yönelik adımlar ve denetim mekanizmaları tartışıldı.

Kararlar ve İleriye Dönük Planlama

Koordinasyon toplantısında ayrıca, 2026 yılı boyunca ilçe genelinde huzur ve güven ortamının korunması hedefiyle güvenlik birimlerinin çalışmalarının koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürülmesine karar verildi. Alınan kararların uygulamaya geçirilmesi için kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi vurgulandı.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE DÜZENLENEN İLÇE ASAYİŞ KOORDİNASYON TOPLANTISI’NDA, YILBAŞI ÖNCESİ ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ İLE YÜRÜTÜLEN ASAYİŞ ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ.