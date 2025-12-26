Marmaris’te Yeni Yıl Öncesi Dron Destekli Trafik Denetimleri

Marmaris’te yeni yıl öncesi trafik denetimleri sıklaştırıldı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesinde artan araç yoğunluğu nedeniyle trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı. Hem karadan hem de havadan yapılan kontrollerde kurallara uymayan onlarca sürücü tespit edilerek işlem uygulandı.

Denetim noktaları ve yöntemleri

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe giriş ve çıkışları başta olmak üzere kritik noktalarda devriyelerini artırdı. Trafik akışının yoğun olduğu güzergahlarda hem sabit hem de hareketli denetimler gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında ilçe trafiği dron destekli olarak havadan da kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde sadece seyir halindeki araçlara değil, hatalı park eden araçlara da müdahale edilerek cezai işlem uygulandı.

Vatandaşlara uyarı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesinde ve sonrasında trafik denetimlerinin düzenli olarak devam edeceğini belirtti. Kurum, vatandaşları kendi can ve mal güvenlikleri ile diğer yol kullanıcılarının güvenliği için trafik kurallarına uymaya çağırdı.

