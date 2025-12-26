DOLAR
İnfaz Düzenlemesiyle Adnan Oktar’ın Bulunduğu Van F Tipi Cezaevi'nde Tahliyeler Başladı

Yeni infaz düzenlemesiyle Van F Tipi Cezaevi’nde, Adnan Oktar’ın da bulunduğu hükümlüler için kontrollü tahliyeler başladı; yaklaşık 105 kişi tahliye edilecek.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:58
Yeni infaz düzenlemesi kapsamında Türkiye genelinde ceza infaz kurumlarında hareketlilik yaşanıyor. Adnan Oktar'ın da tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda da tahliyeler başladı.

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen ve Türk Ceza Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklikler içeren düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek yasalaşmasının ardından, cezaevlerinde infaz sürelerinin yeniden hesaplanmasıyla şartları taşıyan hükümlüler için tahliyeler kontrollü ve aşamalı şekilde uygulanıyor.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle başlayan süreçte Van F Tipi Cezaevi'ndeki tahliyeler de sistematik olarak sürdürülüyor.

Halkın Bekleyişi ve Tepkiler

Yeni yıldan önce tahliyelerin başlamasından memnuniyet duyan vatandaşlar, infaz düzenlemesinin aileler açısından önemli bir beklentiyi karşıladığını vurguladı. Yakınının tahliyesini bekleyen bir vatandaş, "Bizim en büyük isteğimiz bu yasanın yeni yıldan önce çıkmasıydı. Bugün yaklaşık 105 kişinin tahliye edileceği söylendi. Yoğunluk var ama beklemeye razıyız. Aileler için büyük bir sevinç" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

