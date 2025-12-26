İnfaz Düzenlemesiyle Adnan Oktar’ın Bulunduğu Van F Tipi Cezaevi'nde Tahliyeler Başladı

İnfaz Düzenlemesiyle Van F Tipi Cezaevi'nde Tahliyeler Başladı

Yeni infaz düzenlemesi kapsamında Türkiye genelinde ceza infaz kurumlarında hareketlilik yaşanıyor. Adnan Oktar'ın da tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda da tahliyeler başladı.

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen ve Türk Ceza Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklikler içeren düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek yasalaşmasının ardından, cezaevlerinde infaz sürelerinin yeniden hesaplanmasıyla şartları taşıyan hükümlüler için tahliyeler kontrollü ve aşamalı şekilde uygulanıyor.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle başlayan süreçte Van F Tipi Cezaevi'ndeki tahliyeler de sistematik olarak sürdürülüyor.

Halkın Bekleyişi ve Tepkiler

Yeni yıldan önce tahliyelerin başlamasından memnuniyet duyan vatandaşlar, infaz düzenlemesinin aileler açısından önemli bir beklentiyi karşıladığını vurguladı. Yakınının tahliyesini bekleyen bir vatandaş, "Bizim en büyük isteğimiz bu yasanın yeni yıldan önce çıkmasıydı. Bugün yaklaşık 105 kişinin tahliye edileceği söylendi. Yoğunluk var ama beklemeye razıyız. Aileler için büyük bir sevinç" dedi.

