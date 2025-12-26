DOLAR
Şanlıurfa Hilvan'da Silahlı Saldırı: Hışman Ulak (36) Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa Hilvan'da husumetlilerce vurulan Hışman Ulak (36), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:37
Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hışman Ulak (36) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ulak, kaldırıldığı Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Soruşturma

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahıs veya şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

