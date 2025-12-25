Adana'da Babasının Öldürdüğü İki Kardeş Toprağa Verildi — Anne Feryadı

Adana'da acı defin: İki kardeş toprağa verildi

Adana'da, babaları tarafından öldürülen iki kardeş gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Olay, kentte derin üzüntü ve şok etkisi yarattı.

Olayın ayrıntıları

İddialara göre, 24 Aralık günü merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi 97 Sokak'ta bulunan bir evde meydana gelen olayda; İbrahim Kiracı (46) cinnet getirerek, uykuda olan çocukları Doruk (11) ve Derin Kiracı (13)'yı öldürdü. Olayda, çocukların ağızlarının kapatılmak için yastıkla bastırıldığı ve daha sonra ateş edildiği ileri sürüldü.

Baba Kiracı'nın, eski eşi Nazan Kiracı (42)'ya daha önce "Kendimi öldüreceğim, çocukları da öldüreceğim" dediği iddia edildi. Cinayetin ardından Kiracı'nın ev sahibini arayarak "Ben çocuklarımı öldürdüm gelin alın" dediği, ardından başına tabanca ile ateş ederek yaşamına son verdiği öğrenildi.

Adli süreç ve defin

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerin ardından, baba İbrahim Kiracı defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi. Öte yandan hayatını kaybeden kardeşler Derin ve Doruk Kiracı, Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hoca Köyü'nde toprağa verildi.

Annenin feryadı

İki evladını kaybeden Nazan Kiracı, cenaze töreninde gözyaşları içinde feryat etti. Acılı annenin sözleri, cenazeye katılanların yüreklerini dağladı:

"Oğlumu göreceğim. Buz gibi olmuş annem buz gibi. Ben yavrularımı böyle mi görecektim. Ben nasıl dayanacağım bu acıya. Bir tane yetmemiş 2 tane sıkmış. Göğsüne 2 tane sıkmış. Nasıl kıydın yavrularıma. Güzel kızım, güzel oğlum benim. Güzeller güzelimi yavrularım"

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

