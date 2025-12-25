DOLAR
42,84 -0,01%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,65 -0,03%
BITCOIN
3.746.021,8 0,12%

Adana'da Babasının Öldürdüğü İki Kardeş Toprağa Verildi — Anne Feryadı

Adana'da babaları tarafından öldürülen 11 ve 13 yaşındaki kardeşler toprağa verildi; anne Nazan Kiracı gözyaşlarıyla feryat etti.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:18
Adana'da Babasının Öldürdüğü İki Kardeş Toprağa Verildi — Anne Feryadı

Adana'da acı defin: İki kardeş toprağa verildi

Adana'da, babaları tarafından öldürülen iki kardeş gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Olay, kentte derin üzüntü ve şok etkisi yarattı.

Olayın ayrıntıları

İddialara göre, 24 Aralık günü merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi 97 Sokak'ta bulunan bir evde meydana gelen olayda; İbrahim Kiracı (46) cinnet getirerek, uykuda olan çocukları Doruk (11) ve Derin Kiracı (13)'yı öldürdü. Olayda, çocukların ağızlarının kapatılmak için yastıkla bastırıldığı ve daha sonra ateş edildiği ileri sürüldü.

Baba Kiracı'nın, eski eşi Nazan Kiracı (42)'ya daha önce "Kendimi öldüreceğim, çocukları da öldüreceğim" dediği iddia edildi. Cinayetin ardından Kiracı'nın ev sahibini arayarak "Ben çocuklarımı öldürdüm gelin alın" dediği, ardından başına tabanca ile ateş ederek yaşamına son verdiği öğrenildi.

Adli süreç ve defin

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerin ardından, baba İbrahim Kiracı defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi. Öte yandan hayatını kaybeden kardeşler Derin ve Doruk Kiracı, Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hoca Köyü'nde toprağa verildi.

Annenin feryadı

İki evladını kaybeden Nazan Kiracı, cenaze töreninde gözyaşları içinde feryat etti. Acılı annenin sözleri, cenazeye katılanların yüreklerini dağladı:

"Oğlumu göreceğim. Buz gibi olmuş annem buz gibi. Ben yavrularımı böyle mi görecektim. Ben nasıl dayanacağım bu acıya. Bir tane yetmemiş 2 tane sıkmış. Göğsüne 2 tane sıkmış. Nasıl kıydın yavrularıma. Güzel kızım, güzel oğlum benim. Güzeller güzelimi yavrularım"

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Annenin feryadı yürekleri dağladı: Babalarının öldürdüğü kardeşler toprağa verildi

Annenin feryadı yürekleri dağladı: Babalarının öldürdüğü kardeşler toprağa verildi

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara Haymana'da Uçak Kazası: Libya Genelkurmay Başkanı'nı Taşıyan Falcon 50 (9H-DFJ)
2
Siverek'te Protesto: Çevre Yolu Şehir Dışına Taşınsın
3
Antalya'da kendisini 'sivil polis' olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı
4
Sultangazi’de Kuyumcu Vurgunu: Atilla K. 'Emanet' Altınlarla Kaçtı
5
Tu-95MS Bombardıman Uçakları Barents ve Norveç Denizlerinde 7 Saatlik Uçuş
6
İskenderun'da Asayiş Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
7
Tokat'ta Evde 13 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı