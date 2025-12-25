Bursa'da Jandarmadan Yılbaşı Öncesi 495 Litre Kaçak İçki Baskını

Bursa'da jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak içki baskını
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yılbaşında piyasaya sürülmek istenen kaçak içkiye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon ve ele geçirilen maddeler
Esence Mahallesi'ndeki ikamete yapılan baskında, toplam 495 litre kaçak içki ele geçirildi. Evde yapılan aramada 442 litre fermante edilmiş kaçak alkol, 53 litre damıtma yoluyla elde edilen alkol, 4 adet alkol metre, 2 adet sanayi tipi tüp ve 1 adet sanayi tipi ocak bulundu.
Operasyon sayesinde yüzlerce kişinin zehirlenme riski ortadan kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
