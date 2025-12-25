Malatya'da Otomobil Dönerciye Girdi: Güvenlik Kamerası Panik Anlarını Kaydetti

Battalgazi, Yeşilçam Caddesi'nde öğle saatlerinde yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Malatya'da, Battalgazi ilçesi Yeşilçam Caddesi üzerinde öğle saatlerinde kontrolden çıkan bir otomobil, cadde üzerindeki bir dönerci iş yerine girdi. Olay anı ve yaşanan panik anları iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre araç, dükkâna gelen müşterinin aracını park etmeye çalıştığı esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve iş yerine girdi. Güvenlik görüntülerinde, içerideki çalışanlar ve müşterilerin büyük bir panik yaşadığı görülüyor.

Görüntülerde özellikle cam kenarında oturan bir kişinin kasaya kadar sürüklendiği anlar dikkat çekiyor. İşletme çalışanları, kazanın her şeyin bir anda geliştiğini belirtti.

Olayda şans eseri yaralanan olmadığı bildirilirken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis ve yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

MALATYA'DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİL DÖNERCİ DÜKKANINA GİRDİ. YAŞANAN PANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.