DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,7 -0,03%
BITCOIN
3.760.389,81 -0,25%

Malatya'da Otomobil Dönerciye Girdi: Güvenlik Kamerası Panik Anlarını Kaydetti

Malatya Battalgazi'de kontrolden çıkan otomobil dönerciye girdi; güvenlik kamerası olayı kaydetti. Yaralanma yok, iş yerinde maddi hasar, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 17:03
Malatya'da Otomobil Dönerciye Girdi: Güvenlik Kamerası Panik Anlarını Kaydetti

Malatya'da Otomobil Dönerciye Girdi: Güvenlik Kamerası Panik Anlarını Kaydetti

Battalgazi, Yeşilçam Caddesi'nde öğle saatlerinde yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Malatya'da, Battalgazi ilçesi Yeşilçam Caddesi üzerinde öğle saatlerinde kontrolden çıkan bir otomobil, cadde üzerindeki bir dönerci iş yerine girdi. Olay anı ve yaşanan panik anları iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre araç, dükkâna gelen müşterinin aracını park etmeye çalıştığı esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve iş yerine girdi. Güvenlik görüntülerinde, içerideki çalışanlar ve müşterilerin büyük bir panik yaşadığı görülüyor.

Görüntülerde özellikle cam kenarında oturan bir kişinin kasaya kadar sürüklendiği anlar dikkat çekiyor. İşletme çalışanları, kazanın her şeyin bir anda geliştiğini belirtti.

Olayda şans eseri yaralanan olmadığı bildirilirken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis ve yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

MALATYA'DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİL DÖNERCİ DÜKKANINA GİRDİ. YAŞANAN PANİK ANLARI...

MALATYA'DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİL DÖNERCİ DÜKKANINA GİRDİ. YAŞANAN PANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

MALATYA'DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİL DÖNERCİ DÜKKANINA GİRDİ. YAŞANAN PANİK ANLARI...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Söke'de 'Kasten Öldürme'den 18 Yıl Hapisle Aranan E.D. (26) Yakalandı
2
Çanakkale’de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
3
Germencik'te 202 litre kaçak alkol ele geçirildi
4
Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi
5
Vize-Soğucak Yolunda Petrol Tankeri Devrildi: Mazot Yola Aktı, Trafik Kapandı
6
İzmir’de 3 bin 360 litre kaçak etil alkol ele geçirildi — Değeri 1 milyon 500 bin TL
7
Kütahya'da 23 Öğrenci Çikolata Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı