Fethiye’de 'Yastıklı' İnfaz İddianamesi: İbrahim Solak İçin Müebbet Talebi

Fethiye’de 'Yastıklı' İnfaz İddianamesi Hazır

Olayın Özeti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 18 Mayıs 2025’te uyurken av tüfeğiyle öldürülen İbrahim Solak (23) cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, cinayetin maktulün yanında bulunan sevgilisi tarafından organize edildiği ve ses çıkmaması için maktulün yüzüne yastık bastırıldığı iddia ediliyor.

İddianame ve Suçlamalar

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan iddianamede, şüpheliler Sefer K., Murat K., R.G. (Rabia G.), Yağmur A., Emine T. ve Hüseyin K. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talep edildi. Ayrıca olaya ilişkin olarak "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da ek cezalar istendi.

Olayın Gelişimi

İddianamede yer alan anlatıma göre, Sefer K., eski kız arkadaşı Yağmur A.'yı "kurtarma" bahanesiyle Denizli'den alıp Fethiye'ye yola çıktı; araçta Murat K., Hüseyin K., Emine T. ve evi bilen 15 yaşındaki Rabia G. bulundu. Olay günü, Hüseyin K. ve Emine T. araçta beklerken Sefer K., Murat K. ve Rabia G. eve yöneldi. Anahtar bulunamayınca Rabia G. ikinci kattaki balkona tırmanarak içeri girdi ve kapıyı içeriden açtı.

İddia Edilen Suçlama ve Adli Bulgular

Savcılığın değerlendirmesine göre maktul uyurken Yağmur A. yüzüne yastık bastırdı, Sefer K. ise av tüfeğini yastığa dayayıp ateşledi. Adli tıp ve kriminal raporlarında atışın bitişik atış olduğu; kafatasında plastik tapa ile yastığa ait elyaf parçalarının tespit edildiği bilgileri yer aldı.

Şüphelilerin İfadeleri ve Elektronik Deliller

Olay sonrası şüphelilerin araçla kaçtığı, Akhisar civarında yakalandıkları belirtildi. Yağmur A. ifadesinde kazayı savunurken, telefon incelemesinde "Eldeki barut izi nasıl geçer" aramasının bulunduğu iddianamede yer aldı. Sefer K. ifadesinde Rabia G.'nin kendisine İbrahim’in Yağmur’u zorla tuttuğunu söylediğini, "kurtarmak" için geldiklerini ve tüfeğin kazayla ateş aldığını öne sürdü. Yağmur A. ise Sefer’in takıntılı olduğunu, silahı almaya çalışırken ateşin çıktığını iddia ederek olayla ilgisi olmadığını savundu. Diğer şüpheliler de suçsuz olduklarını belirtti.

Soruşturma Sonucu ve Dava Süreci

Savcılık, Sefer K., Yağmur A., Murat K. ve suça sürüklenen çocuk Rabia G. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talep etti. Hüseyin K. ve Emine T. için ise gözcülük/iştirak iddiasıyla cezalandırılmaları istendi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

