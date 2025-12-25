Bursa’da 300 Polisle Geniş Kapsamlı Kumar Uygulaması

Bursa’da polis ekipleri tarafından düzenlenen geniş kapsamlı kumar uygulamasında 300 personelin katılımıyla Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde 200 iş yeri denetlendi.

Denetim ve işlem detayları

Denetimlerde kumar oynandığı tespit edilen iş yerleri ve şahıslar hakkında adli ve idari işlemler yapıldı.

Uygulama kapsamında üç iş yerinde çıkar amaçlı kumar oynatıldığı belirlendi. İş yeri sorumluları hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkân Sağlamak" suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oynayan sekiz kişiye toplam 73 bin 976 TL idari para cezası uygulandı.

Ekipler ayrıca bin 485 kişinin UYAP sorgulamasını gerçekleştirdi; aranan şahsa rastlanmadı.

Diğer tespitler

Denetimlerin devamında 14 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 28 iş yerinde kapalı alanlarda sigara içildiği, 2 iş yerinde açıktan alkol satışı yapıldığı tespit edildi.

Üç iş yerinde mesul müdürlük belgesinin bulunmadığı, beş iş yerinde çalışan 5 kişinin SGK kaydının olmadığı, 2 iş yerinde ise iş yeri sorumlusunun işletmede bulunmadığı belirlendi.

Polis ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kumar ve yasa dışı faaliyetlere yönelik denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

