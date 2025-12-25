Kocaeli'de Yılbaşı Öncesi Darbe: 3 milyon 750 bin TL Değerinde Sahte Alkol ve 2.600 Ürün Ele Geçirildi

Kocaeli'de yılbaşı öncesi kaçakçılara ağır darbe

Jandarma ekipleri Gebze, Kartepe ve Körfez'de büyük çaplı operasyon düzenledi

Kocaeli'de yılbaşı öncesinde yapılan denetimlerde, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda önemli miktarda sahte ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 23-24 Aralık tarihlerinde Gebze, Kartepe ve Körfez ilçelerinde durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, dört ayrı araçta piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 750 bin TL olan ürünlere ulaşıldı.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 380 litre etil alkol, 100 litre sahte alkollü içki, 500 ısıtılmış elektronik sigara tütünü ve 2 bin 600 ünlü markalara ait sahte giyim malzemesi bulunuyor.

Özellikle yılbaşı öncesinde sahte alkol kaynaklı zehirlenmelerin önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerde, ele geçirilen ürünlere el konuldu. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Yetkililer, jandarma ekiplerinin yılbaşı öncesi denetim ve operasyonlarını artırarak sürdüreceğini bildirdi.

