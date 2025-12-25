DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,7 -0,03%
BITCOIN
3.760.389,81 -0,25%

Kocaeli'de Yılbaşı Öncesi Darbe: 3 milyon 750 bin TL Değerinde Sahte Alkol ve 2.600 Ürün Ele Geçirildi

Kocaeli'de 23-24 Aralık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 750 bin TL olan sahte alkol ve 2.600 ünlü marka sahte ürüne el konuldu.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 17:09
Kocaeli'de Yılbaşı Öncesi Darbe: 3 milyon 750 bin TL Değerinde Sahte Alkol ve 2.600 Ürün Ele Geçirildi

Kocaeli'de yılbaşı öncesi kaçakçılara ağır darbe

Jandarma ekipleri Gebze, Kartepe ve Körfez'de büyük çaplı operasyon düzenledi

Kocaeli'de yılbaşı öncesinde yapılan denetimlerde, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda önemli miktarda sahte ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 23-24 Aralık tarihlerinde Gebze, Kartepe ve Körfez ilçelerinde durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, dört ayrı araçta piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 750 bin TL olan ürünlere ulaşıldı.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 380 litre etil alkol, 100 litre sahte alkollü içki, 500 ısıtılmış elektronik sigara tütünü ve 2 bin 600 ünlü markalara ait sahte giyim malzemesi bulunuyor.

Özellikle yılbaşı öncesinde sahte alkol kaynaklı zehirlenmelerin önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerde, ele geçirilen ürünlere el konuldu. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Yetkililer, jandarma ekiplerinin yılbaşı öncesi denetim ve operasyonlarını artırarak sürdüreceğini bildirdi.

KOCAELİ'DE YILBAŞI ÖNCESİNDE YAPILAN DENETİMDE PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 3 MİLYON 750 BİN TL OLAN 380...

KOCAELİ'DE YILBAŞI ÖNCESİNDE YAPILAN DENETİMDE PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 3 MİLYON 750 BİN TL OLAN 380 LİTRE ETİL ALKOL, 100 LİTRE SAHTE ALKOLLÜ İÇKİ, 500 ISITILMIŞ ELEKTRONİK SİGARA TÜTÜNÜ İLE 2 BİN 600 ÜNLÜ MARKALARA AİT SAHTE GİYİM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ.

KOCAELİ'DE YILBAŞI ÖNCESİNDE YAPILAN DENETİMDE PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 3 MİLYON 750 BİN TL OLAN 380...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Söke'de 'Kasten Öldürme'den 18 Yıl Hapisle Aranan E.D. (26) Yakalandı
2
Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi
3
Çanakkale’de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
4
İzmir’de 3 bin 360 litre kaçak etil alkol ele geçirildi — Değeri 1 milyon 500 bin TL
5
Germencik'te 202 litre kaçak alkol ele geçirildi
6
Vize-Soğucak Yolunda Petrol Tankeri Devrildi: Mazot Yola Aktı, Trafik Kapandı
7
Kütahya'da 23 Öğrenci Çikolata Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı