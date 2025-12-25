Kahramanmaraş'ta Kaza: Nişanlı Çift Yan Yana Defnedildi

Kaza ve cenaze işlemleri

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden nişanlı çift Mislina Akçakoyun (22) ve Ahmet İnce (23), aynı mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

Kaza, önceki gün merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, aynı yönde seyir halinde olan ve yarış yaptıkları öne sürülen iki otomobil, normal seyir halinde ilerleyen ve Ahmet İnce (23) idaresindeki 46 AIP 022 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada motosiklette bulunan Mislina Akçakoyun (22) olay yerinde, nişanlısı sürücü Ahmet İnce (23) ise hastanede hayatını kaybetti.

Mislina'nın naaşı dün defin edilirken, Ahmet İnce için bugün ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Serintepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İnce'nin naaşı, Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam Şehir Mezarlığı'ndaki nişanlısı Mislina'nın mezarının yanına defnedildi.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak otomobil sürücülerinden 2 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 1 kişinin tutuklandığı, diğerinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

