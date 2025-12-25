Bingöl'de Polis Operasyonu: 1 Tabanca ve 186 Fişek Ele Geçirildi
Emniyetin Narkotik Ekipleri Başarıyla Sonuç Aldı
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada silah ve mühimmat ele geçirildi.
Operasyonda 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 186 adet fişek bulundu.
Olayla ilgili olarak, hakkında işlem yapılan kişi hakkında 6136 SKM suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Emniyet yetkilileri, soruşturmanın sürdüğünü ve elde edilen bulguların titizlikle değerlendirildiğini açıkladı.
BİNGÖL’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞAMADA BİR ADET TABANCA ELE GEÇİRİLDİ.