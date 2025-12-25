Bingöl'de Polis Operasyonu: 1 Tabanca ve 186 Fişek Ele Geçirildi

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 tabanca, 2 şarjör ve 186 fişek ele geçirildi; 1 kişi hakkında 6136 SKM'den işlem başlatıldı.