Bingöl'de Polis Operasyonu: 1 Tabanca ve 186 Fişek Ele Geçirildi

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 tabanca, 2 şarjör ve 186 fişek ele geçirildi; 1 kişi hakkında 6136 SKM'den işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 16:50
Emniyetin Narkotik Ekipleri Başarıyla Sonuç Aldı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonda 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 186 adet fişek bulundu.

Olayla ilgili olarak, hakkında işlem yapılan kişi hakkında 6136 SKM suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, soruşturmanın sürdüğünü ve elde edilen bulguların titizlikle değerlendirildiğini açıkladı.

