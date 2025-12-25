DOLAR
42,84 -0,01%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,65 -0,03%
BITCOIN
3.746.021,8 0,12%

Adana'da Babasının Öldürdüğü Kardeşler Toprağa Verildi: Anne Feryadı

Adana'da babaları tarafından öldürülen 11 ve 13 yaşındaki kardeşler toprağa verildi; anne gözyaşlarıyla feryat etti. Baba çocukları öldürdükten sonra intihar etti.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:28
Adana'da Babasının Öldürdüğü Kardeşler Toprağa Verildi: Anne Feryadı

Adana'da Babasının Öldürdüğü Kardeşler Toprağa Verildi: Anne Feryadı

Olayın Detayları

Olay, dün merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi 97 Sokak'taki bir evde yaşandı. İddiaya göre, İbrahim Kiracı (46) ve eşi Nazan Kiracı (42), Hatay'daki depremin ardından Adana'ya yerleşti.

Çift bir buçuk yıl önce boşandı. Boşanma sonrası velayeti alan İbrahim Kiracı, kiraladığı evde çocuklarıyla yaşamaya başladı. İddiaya göre bunalıma giren Kiracı bir süre önce eski eşine, "Kendimi öldüreceğim, çocukları da öldüreceğim" dedi.

Cinnet getiren baba otizmli oğlu Doruk (11) ve kızı Derin Kiracı’yı (13) uykularında öldürdü. Babanın ses çıkmaması için çocuklarının ağzını yastıkla kapatarak ateş ettiği iddia edildi. Çocuklarını öldüren İbrahim Kiracı, ardından ev sahibini arayarak, "Ben çocuklarımı öldürdüm gelin alın" dedikten sonra tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdiği öğrenildi.

Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsilerinin ardından baba Kiracı’nın cenazesi defnedilmek üzere Hatay’a gönderildi.

Cenaze ve Anne'nin Feryadı

Derin ve Doruk Kiracı, Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hoca köyü'nde toprağa verildi. İki evladını kaybeden anne Nazan Kiracı, cenazede gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne, "Oğlumu göreceğim. Buz gibi olmuş annem buz gibi. Ben yavrularımı böyle mi görecektim. Ben nasıl dayanacağım bu acıya. Bir tane yetmemiş 2 tane sıkmış. Göğsüne 2 tane sıkmış. Nasıl kıydın yavrularıma. Güzel kızım, güzel oğlum benim. Güzeller güzelimi yavrularım" sözleriyle feryat etti.

ADANA'DA BABALARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN İKİ KARDEŞ GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ. CANİ...

ADANA'DA BABALARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN İKİ KARDEŞ GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ. CANİ BABANIN, ÇOCUKLARINI UYKULARINDA ÖLDÜRDÜĞÜ VE SES ÇIKMAMASI İÇİN YASTIKLAR AĞIZLARINI KAPATTIĞI ÖĞRENİLDİ.

ADANA'DA BABALARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN İKİ KARDEŞ GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ. CANİ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara Haymana'da Uçak Kazası: Libya Genelkurmay Başkanı'nı Taşıyan Falcon 50 (9H-DFJ)
2
Siverek'te Protesto: Çevre Yolu Şehir Dışına Taşınsın
3
Antalya'da kendisini 'sivil polis' olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı
4
Sultangazi’de Kuyumcu Vurgunu: Atilla K. 'Emanet' Altınlarla Kaçtı
5
Tu-95MS Bombardıman Uçakları Barents ve Norveç Denizlerinde 7 Saatlik Uçuş
6
İskenderun'da Asayiş Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
7
Tokat'ta Evde 13 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı