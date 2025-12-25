Adana'da Babasının Öldürdüğü Kardeşler Toprağa Verildi: Anne Feryadı

Olayın Detayları

Olay, dün merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi 97 Sokak'taki bir evde yaşandı. İddiaya göre, İbrahim Kiracı (46) ve eşi Nazan Kiracı (42), Hatay'daki depremin ardından Adana'ya yerleşti.

Çift bir buçuk yıl önce boşandı. Boşanma sonrası velayeti alan İbrahim Kiracı, kiraladığı evde çocuklarıyla yaşamaya başladı. İddiaya göre bunalıma giren Kiracı bir süre önce eski eşine, "Kendimi öldüreceğim, çocukları da öldüreceğim" dedi.

Cinnet getiren baba otizmli oğlu Doruk (11) ve kızı Derin Kiracı’yı (13) uykularında öldürdü. Babanın ses çıkmaması için çocuklarının ağzını yastıkla kapatarak ateş ettiği iddia edildi. Çocuklarını öldüren İbrahim Kiracı, ardından ev sahibini arayarak, "Ben çocuklarımı öldürdüm gelin alın" dedikten sonra tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdiği öğrenildi.

Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsilerinin ardından baba Kiracı’nın cenazesi defnedilmek üzere Hatay’a gönderildi.

Cenaze ve Anne'nin Feryadı

Derin ve Doruk Kiracı, Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hoca köyü'nde toprağa verildi. İki evladını kaybeden anne Nazan Kiracı, cenazede gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne, "Oğlumu göreceğim. Buz gibi olmuş annem buz gibi. Ben yavrularımı böyle mi görecektim. Ben nasıl dayanacağım bu acıya. Bir tane yetmemiş 2 tane sıkmış. Göğsüne 2 tane sıkmış. Nasıl kıydın yavrularıma. Güzel kızım, güzel oğlum benim. Güzeller güzelimi yavrularım" sözleriyle feryat etti.

ADANA'DA BABALARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN İKİ KARDEŞ GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ. CANİ BABANIN, ÇOCUKLARINI UYKULARINDA ÖLDÜRDÜĞÜ VE SES ÇIKMAMASI İÇİN YASTIKLAR AĞIZLARINI KAPATTIĞI ÖĞRENİLDİ.