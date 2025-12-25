DOLAR
Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucular, ruhsatsız av tüfeği ve fişekler ele geçirildi; 1 kişi tutuklandı, iki kişi hakkında işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 17:42
Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Kırşehir'de narkotik operasyonu: 1 tutuklama

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Kent merkezinde içinde S.K., O.Ç. ve C.Y.T. isimli şahısların bulunduğu bir otomobil şüphe üzerine durduruldu.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 476 sentetik hap, 3,78 gram uyarıcı hap, 1,39 gram sentetik madde, 0,45 gram uyuşturucu, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 50 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.Ç. ve C.Y.T. hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Jandarma ekiplerinin uygulamasında da uyuşturucu bulundu

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de uyuşturucu madde ticaretine yönelik uygulama gerçekleştirdi. Kırşehir-Aksaray kara yolu kent merkezi girişinde durdurulan bir otomobilde, sürücü M.B. üzerinde yapılan aramada 12 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli M.B. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

