Diyarbakır'da yaya ağır yaralandı: 01 PN 464 plakalı otomobil çarptı

Diyarbakır Kayapınar'da Diclekent Bulvarı'nda 01 PN 464 plakalı otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı; polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 17:35
Diyarbakır'da yaya ağır yaralandı: 01 PN 464 plakalı otomobil çarptı

Diyarbakır'da yaya ağır yaralandı

Kayapınar'da Diclekent Bulvarı'nda meydana gelen kaza tartışmaya yol açtı

Edinilen bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'nda 01 PN 464 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik sıkışması sırasında, kazaya karışan sürücü ile başka bir sürücü ve tarafların yakınları arasında sözlü tartışma çıktı. Birbirlerinin üzerine yürüyen taraflar, polisin araya girmesiyle büyümeden ayrıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

