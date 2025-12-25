Karabük'te İki Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Karabük’te gerçekleşen iki ayrı trafik kazasında toplam 2 kişi yaralandı. Olaylarla ilgili ekipler sevk edildi ve inceleme başlatıldı.

Safranbolu'daki kaza

İlk kaza, Safranbolu ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki terminal mevkiinde meydana geldi. M.A.Y. idaresindeki 34 DDL 417 plakalı otomobil, Terminal Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı'na katılmak isteyen M.D. idaresindeki 78 AAF 201 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışma sonucu 34 DDL 417 plakalı aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Namal Kavşağı'ndaki ikinci kaza

İkinci kaza, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Namal Kavşağı mevkiinde gerçekleşti. M.D. idaresindeki 78 ACG 634 plakalı motosiklet, M.S. idaresindeki 78 ACM 480 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli savrulurken, yaralının yardımına diğer sürücüler koştu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

