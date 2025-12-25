DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,7 -0,03%
BITCOIN
3.760.389,81 -0,25%

Kütahya'da 23 Öğrenci Çikolata Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Kütahya'da ortaokul öğrencileri, yedikleri çikolatadan şüphelenilen bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı; 23 öğrenci tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 17:37
Kütahya'da 23 Öğrenci Çikolata Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Kütahya'da 23 öğrenci çikolata şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kütahya'da bir ortaokulda eğitim gören bazı öğrenciler, yedikleri çikolatadan kaynaklandığı düşünülen rahatsızlıklar nedeniyle sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

Olayın detayları

Ortaokulda eğitim gören bazı öğrencilerde, yedikleri çikolatadan kaynaklandığı düşünülen mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Okul yönetimi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 23 öğrenci, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

İnceleme başlatıldı

Olayla ilgili şüpheli ürünlerden numune alındı ve inceleme için yetkililere gönderildi. Sağlık ve okul yetkilileri konuyla ilgili araştırmayı sürdürüyor.

23 ÖĞRENCİ, AMBULANSLARLA KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ'NE SEVK EDİLEREK TEDAVİ ALTINA ALINDI.

23 ÖĞRENCİ, AMBULANSLARLA KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ'NE SEVK EDİLEREK TEDAVİ ALTINA ALINDI.

23 ÖĞRENCİ, AMBULANSLARLA KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ'NE SEVK EDİLEREK TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Söke'de 'Kasten Öldürme'den 18 Yıl Hapisle Aranan E.D. (26) Yakalandı
2
Çanakkale’de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
3
Germencik'te 202 litre kaçak alkol ele geçirildi
4
Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi
5
Vize-Soğucak Yolunda Petrol Tankeri Devrildi: Mazot Yola Aktı, Trafik Kapandı
6
İzmir’de 3 bin 360 litre kaçak etil alkol ele geçirildi — Değeri 1 milyon 500 bin TL
7
Kütahya'da 23 Öğrenci Çikolata Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı