Kütahya'da 23 öğrenci çikolata şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kütahya'da bir ortaokulda eğitim gören bazı öğrenciler, yedikleri çikolatadan kaynaklandığı düşünülen rahatsızlıklar nedeniyle sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

Olayın detayları

Ortaokulda eğitim gören bazı öğrencilerde, yedikleri çikolatadan kaynaklandığı düşünülen mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Okul yönetimi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 23 öğrenci, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

İnceleme başlatıldı

Olayla ilgili şüpheli ürünlerden numune alındı ve inceleme için yetkililere gönderildi. Sağlık ve okul yetkilileri konuyla ilgili araştırmayı sürdürüyor.

